Carmen Gloria Arroyo se quiebra con historia de mujer de 89 años que cuida a sus dos hijos

Un emotivo momento fue el que vivió la abogada Carmen Gloria Arroyo, cuando en su programa de TVN dieron a conocer el caso de una anciana de 89 años, que fue demandada por su hermana por descuidar su salud al hacerse cargo de sus dos hijos.

La demandante, Amanda, explicó que los hombres son minusválidos y viven con su hermana. El menor, de 55 años, está postrado debido a un accidente cardiovascular que sufrió. El mayor, de 63, tiene diabetes y esquizofrenia. "Está en tratamiento. Se toma los remedios y está bien", explicó Alicia, la demandada.

"Yo estoy sola. Los tres vivimos solos en el hogar, no tengo a nadie conmigo, nadie me ayuda en la casa, en nada. Estoy sola, tengo que mudarlo, bañarlo, tenerlo limpio, ocuparme de él. Yo estoy entregada a ese hijo (postrado)", contó, agregando que él nunca se pudo independizar.

"¿Qué es lo que busca usted? ¿qué hacemos?, si no hay nadie más que los puedan apoyar", preguntó Carmen Gloria Arroyo, a lo que Amanda respondió que han buscado ayuda en la municipalidad de El Bosque, pero que no han podido hablar con el alcalde.

"Lo que ella necesita, es tener aparte a mis sobrinos. Un lugar donde los atiendan, que les hagan sus terapias, su rehabilitación (…) Hace dos años está con una manguera que le pusieron después de que lo operaron y ahí la tiene, incrustrada. La respuesta que nos han dado es que no hay ambulancias para llevarlo", comentó.

Posteriormente, mostraron una visita que hizo el doctor Besami al hogar de la anciana. En dicha instancia, el especialista revisó la salud de los dos hombres y de Alicia. Al respecto, comentó que uno de sus hijos es cien por ciento dependiente. "Tiene escaras y una patología psiquiátrica severa. Está muy agitado y llora todo el día", dijo. "Ella tiene secuelas y tiene una cardiopatía importante que, en forma objetiva, uno diría que no puede estar cuidando a sus dos hijos. Realmente estoy muy impresionado", agregó.

"Es terrible. Es terrible, no… No… dos personas adultas, con problemas psiquiátricos graves. Un adulto mayor a cargo de ellos dos…", comentó Carmen Gloria Arroyo, evidentemente afectada. "Es inaceptable. Son situaciones como esta donde yo agradezco tener esta labor, porque esta vitrina que tenemos nos permite golpear fuerte. Es más difícil que nos digan que no, pero ojalá estos no fueran casos excepcionales, porque nuestro programa no tiene la capacidad para recoger todo el drama que se vive en este el país. Si todos fuéramos más empáticos con el dolor ajeno, nuestro país sería más amigable y las penas serían menos terribles", reflexionó.

