Sigrid Alegría expone la supuesta estrategia del Gobierno tras estallido social

Van tres semanas desde que se produjo el estallido social que ha movilizado a millones de personas en el país. Dentro del mundo del espectáculo, Sigrid Alegría es uno de los rostros que no ha quedado ajeno a las demandas y ha participado en un gran número de manifestaciones. Así lo ha demostrado a través de redes sociales, en donde además de compartir registros de las protestas, ha realizado algunas reflexiones en torno al tema.

Recientemente, publicó un mensaje asegurando que el Gobierno tiene una estrategia respecto a la crisis. Su fin sería el de permitir el desorden para poner a la ciudadanía en contra de la ciudadanía. "Que avance el caos para que la gente comience a preocuparse más por el descontrol que por los problemas de fondo", dijo.

Además de su mensaje, Sigrid Alegría hizo un llamado a sus seguidores a "no pisar el palito". En cosa de minutos, acumuló miles de me gusta. Sin embargo, no recibió reacciones por escrito, puesto que desactivó los comentarios para la publicación.

Posteriormente, se refirió al caso de Gustavo Gatica, el joven que recibió dos impactos de balines en sus dos ojos. Al respecto, compartió el deseo de la familia del joven para no compartir las imágenes que circulan en redes sociales. "Favor ayudar, gracias", puso.

Por otra parte, ha utilizado sus historias de Instagram para difundir algunas informaciones sobre la situación que afecta al país. Se trata de noticias y registros ciudadanos que dan cuenta de los graves hechos de violencia. Uno de los últimos que compartió, se trata del ciudadano norteamericano John Cobin, quien disparó en contra de unos manifestantes en Reñaca y dejó a un herido.

