El revelador vestido con el que Zendaya dejó al descubierto su definido abdomen en los People's Choice Awards

Zendaya está viviendo una época de triunfos y reconocimiento luego de su participación en la serie Euphoria y en la película Spiderman: Far From Home, por lo que todos los ojos estuvieron puestos sobre ella en los “People’s Choice Awards 2019”, donde, además de llevarse dos galardones, destacó por su impecable look.

La actriz y cantante norteamericana lució un vestido negro con unos detalles muy sutiles en plateado. El atuendo dejaba al descubierto sus hombros y, con más atractivo, su plano y tonificado abdomen.

7 reglas que rompió Zendaya para dar un mensaje de amor propio La ex chica Disney es toda una rebelde, y por eso la amamos.

Zendaya fue una de las grandes triunfadoras de la noche

Zendaya acompañó el atuendo con unos zapatos negros clásicos y unos pequeños zarcillos plateados. Su estilismo destacó por el peinado alto que usó, con el cabello completamente recogido, además de unos llamativos labios rojos.

El atuendo es del diseñador Christopher Esber y cumple con la regla de “menos es más” en el mundo de la moda.

La famosa fue una de las grandes triunfadoras de la noche al salir premiada con los galardones Mejor Actriz de Película y de Mejor Estrella de Serie Dramática.

Sin duda, la sencillez de la famosa actriz dejó claro no solo que luce increíble con cualquier prenda, sino que está destacando por su excelente trabajo artístico, pues, actualmente es una de las jóvenes actrices con un futuro verdaderamente prometedor.

Te mostramos en video: