Detalles del accidente en el que falleció Natasha Richardson, esposa de Liam Neeson

Hace ya más de 10 años del fatídico accidente donde falleció la actriz Natasha Richardson, esposa del premiado actor Liam Neeson y protagonista de varios éxitos de Hollywood, entre ellos Juego de Gemelas y Maid in Manhattan.

Durante un viaje familiar a las montañas de Canadá, la actriz, de 45 años, se registró con su esposo y uno de sus hijos en un lujoso resort de esquí. Al pasar algunos días, tomaron un paseo a lo más alto de la montaña para esquiar, sin saber que sería su último.

Natasha Richardson se encontraba con el instructor de esquí del resort aprendiendo cómo esquiar, cuando perdió el control de su cuerpo y cayó por una pendiente. La actriz, ganadora del premio Tony, estaba realizando algunos giros libres cuando se cayó, golpeándose la cabeza.

El instructor comentó luego a los medios que Natasha se negó a asistir de inmediato a un centro asistencial.

“Hablé con ella (por teléfono) y me dijo: ‘oh, cariño, me caí en la nieve’. Así lo describió ella”, relató Liam Neeson durante el programa 60 minutos en 2014.

Hora después de accidente, Natasha presentó síntomas extraños y comenzó a perder la razón. Fue trasladada de inmediato a un hospital donde le detectaron una hemorragia interna masiva en el cerebro.

Las desgarradoras palabras de Liam Neeson a su esposa antes de desconectarla La fallecida actriz sufrió un accidente esquiando

“Me dijeron que tenía muerte cerebral y viendo la radiografía fue como: “wow. Me acerqué a ella y le dije que la amaba, le dije: ‘cariño, sé que no vas a volver, te golpeaste la cabeza. No sé si puedes oírme, pero es lo que está pasando. Te llevaré de vuelta a Nueva York y toda tu familia y amigos vendrán”, comentó el entonces esposo de la actriz.

La actriz falleció el 18 de marzo de 2009, solo dos días después del accidente.

