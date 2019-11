Meghan Markle no se acercó a Kate Middleton o a la Reina durante un evento oficial y da señales de soledad

View this post on Instagram

Dov’é finita l’esuberanza tutta americana per la quale il mondo si era diviso tra detrattori e ammiratori di Meghan Markle? Tra le liti familiari, l’avversione della stampa, i passi falsi compiuti contro una rigida etichetta che (forse) non poteva assimilare tutta in una volta questo é quello che é rimasto della simpatica ribellione della duchessa di Sussex. Isolata in un balcone separato dalle grandi donne della casata Windsor, ma solo per motivi di gerarchia, lontana dal marito intento a sfilare in parata (e chissà, forse a recuperare parte della perduta confidenza con il fratello) elegantissima nell’impeccabile mise nera punteggiata dal papavero rosso in onore del Remembrance Day é apparsa in tutta la sua fragilità. E malinconia. Ph. Chris Jackson #chrisjacksongetty @donnamoderna #photography #meghanmarkle #duchesssussex #remembranceday #england #black #redpoppy