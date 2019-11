"Mi Chile, te quiero fuerte": Kel Calderón alza la voz en apoyo a las manifestaciones

Aprovechando la gran popularidad de la que goza en redes sociales, Kel Calderón ha visibilizado diversos registros de las manifestaciones en la capital. Asimismo, ha compartido varias noticias con información sobre los daños que han sufrido las personas durante las jornadas de protestas, evidenciando su solidaridad con el movimiento social.

Recientemente, la influencer publicó una imagen, la que acompañó con un mensaje demostrando su apoyo a las demandas. También aludió a la violencia con que han actuado las fuerzas de orden público y que han provocado heridas de diversa gravedad entre los ciudadanos.

Finalmente, Kel Calderón hizo un llamado a no dar razones para que se generen disparos y abuso de la fuerza. Todo, en un posteo que a solo horas de ser publicado, ya suma más de 15 mil me gusta.

"Hemos pasado semanas difíciles pero también esperanzadoras. Mi Chile te quiero fuerte, te quiero valiente y te quiero unido. Nuestras demandas son justas, cada uno de nosotros tiene derecho a exigir una vida digna. No dejemos que la violencia se tome nuestras manifestaciones, somos tanto más que eso", partió escribiendo.

"Entiendo la rabia, la frustración, y la pena. Sé que como sociedad somos responsables de haber permitido que se generara este nivel de injusticia que ha curtido a nuestros miembros más violentos, pero no dejemos que hayan más excusas para más bombardeos químicos, disparos y abusos de la fuerza! Que la violencia no se tome nuestros espacios, no queremos más heridos, ni personas mutiladas en las calles! Enseñémosles cómo se hace, no dejemos que nos dividan. Protejamos nuestro derecho a manifestarnos en PAZ! Seguimos unidos", cerró.



