Fernando Colunga reaparece más guapo y rejuvenecido que nunca y habla de su pareja

El actor Fernando Colunga sorprendió a todos al reaparecer y lucir más guapo que nunca a sus 53 años.

Fue durante una entrevista en el programa Dominicano "Esta Noche con Marisela", donde el actor se mostró rejuvenecido, delgado, e incluso dio detalles sobre su vida amorosa.

¡Wepa! Hoy Fernando Colunga y Raquel Flores nos presentan su proyecto @canadoradafestival 📽🎬

Donde habrá una película dominicana 🙌🇩🇴 entre todas las internacionales ¡A los productores de cine envíen su proyecto a [email protected]! pic.twitter.com/jHc9VoaN1v — Esta Noche Mariasela (@ENMariasela) November 6, 2019

Y es que Colunga es el principal promotor del festival de cine Cana Dorada International Film & Music Festival que se realizará en República Dominicana en 2020, y es por eso que ha reaparecido para promover este evento.

Durante la entrevista, la periodista le preguntó al recordado actor de telenovelas sobre su vida privada, y reveló detalles sobre su pareja.

"En la vida encuentras muchas negativas. Me tocó el "no funcionas para esto". Pero cuando haces el trabajo con pasión, logras alcanzar el lugar que todos los televidentes expresan", expresa el actor mexicano Fernando Colunga por #ENMariasela ¿Estás en sintonía? pic.twitter.com/3acaRJXJge — Esta Noche Mariasela (@ENMariasela) November 6, 2019

"No es que yo no la quiera exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me guste llegar a un lado y hacer un spot o decir 'mira aquí estoy o a mí me tienen que tratar así o asa’, yo llego y me siento normal, como cualquier otra persona", confesó el galán de telenovelas.

Cuando la presentadora le preguntó si deseaba casarse y formar una familia pronto el actor respondió "ahí está, yo nunca lo he dejado de lado, lo que pasa es que, en verdad, esto (la profesión) es muy complicado, no es tan fácil. Yo no soy tampoco la persona más sencilla del mundo evidentemente".

También explicó por qué no tiene redes sociales y se mantiene alejado de ellas.

“No tengo redes sociales…A mí me gusta atender a la gente, porque todos los que me hacen el favor de seguirme en mi página, saben que a mí me gusta atenderlos y me gusta tratar de estar con ellos, yo no tengo tiempo, en verdad, de poderlos atender como se merecen a través de una red social y para atenderlos a medias, prefiero no hacerlo, porque a mí me gusta hacer las cosas a fondo, hacerlas bien”, dijo.

Colunga además detalló por qué no ha participado más en telenovelas, como lo hacía antes.

"Uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que simplemente uno tiene que estar ubicado y no decir: ‘¿Sabes qué? Yo quiero ser un eterno galán’ porque eso no existe, estos son ciclos. Yo estoy claro (con eso) desde hace muchos años", sentenció.

