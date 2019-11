Carla Zunino recibe críticas por calificar como violenta la manifestación "el que baila pasa"

Este lunes, en el matinal Buenos Días a Todos la discusión giró en torno a los disparos perpetrados por el estadounidense John Cobin en Reñaca y que dejaron a una persona herida. Esto, luego que se negara a participar del corta calle "el que baila pasa". En este contexto, la periodista Carla Zunino alzó la voz y entregó una opinión que no fue muy bien recibida en redes sociales.

"El que no baila no pasa es en extremo violento", señaló, alegando que un grupo de personas no puede obstaculizar el libre tránsito y que tal situación genera más violencia. En Twitter, los usuarios criticaron sus palabras indicando que dicha actividad no se compara a los disparos realizados por el norteamericano.

Algunos señalaron que la periodista debería ser sacada de pantalla, al igual que el abogado Daniel Stingo. Por otro lado, hubo quienes apelaron a su rol de comunicadora y calificaron sus dichos como inapropiados. "Nada justifica que por pedir bailar, alguien saque una pistola", dijo un usuario.

Periodista Carla Zunino pasándose varios kms. ¿Cómo es posible que "el que baila pasa" es tan violento como disparar a personas? Sepa Usted que están torturando, mutilando y matando personas. @BuenosDiasTVN — Rosa Herrera C (@rosaherrerac) November 11, 2019

@BuenosDiasTVN saquen a la Carla Zunino por incitar a la violencia justificando al tipo que disparó a matar diciendo que es violencia bajarlo para hacerlo bailar. NADA justifica que un civil, menos un extranjero, dispare a matar.Solo van a sacar a Stingo? — Rosita María Escanilla Camus (@rozzittae) November 11, 2019

En el tvn la carla zunino y la maria luisa godoy hablando como si “el que baila pasa” fuera una tortura nazi 🤡🤡🤡 — – (@bluehsty) November 11, 2019

Carla Zunino comparando el baile con los disparos, andas Clarita. — Diego Insomnio (@DiegoInsomnio) November 11, 2019

Carla Zunino quédate callada! Nada justifica que por pedir bailar alguien saque una pistola. #buenosdiastvn — Natalia Bilbao (@natalia_bilbao) November 11, 2019

Oye y sacaron a Stingo porque supone una visión "extrema" y dejaí a Carla Zunino que pone al mismo nivel "el que baile pasa" con disparar en la calle, @TVN tai mal ah! #BuenosDiasTVN — Nicolás Quiroga (@aquenicolas) November 11, 2019

Carla Zunino en #BuenosDíasTVN poniendo al mismo nivel el "el que baila, pasa" con el gringo. Y la dejan a ella en vez de a Stingo. — Isabel 🍂🍁🌧️💚🌱Ⓥ (@otonista) November 11, 2019

