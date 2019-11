Mejor amiga de Whitney Houston reveló que ambas fueron pareja en su juventud

Robyn Crawford, quien era la mejor amiga, compañera de cuarto, confidente y amante de Whitney Houston, está hablando sobre el libro que escribió sobre su relación en una entrevista con NBC.

Una vista previa de su sesión de Dateline se transmitió el jueves en el programa Today y Crawford habló sobre por qué decidió escribir A Song for You: My Life with Whitney Houston, después de haber guardado silencio sobre su historia de amor durante décadas.

Whitney Houston's best friend and confidante, Robyn Crawford, opens up in an exclusive interview with @craigmelvin about their romantic relationship.

"We were intimate on many levels. And all I can say is that it was very deep and we were very connected," she says. pic.twitter.com/hKVcok08lf

— TODAY (@TODAYshow) November 7, 2019