El look neón de Selena Gomez que acaparó todas las miradas en las calles de Los Ángeles

Selena Gomez está en lo más alto de las listas de Billboard con sus dos recientes temas 'Lose you to love me' y 'Look at her now', siendo un gran momento de éxito en su regreso musical.

Pero la artista de 37 años no solo brilla por sus canciones sino por sus looks. Durante la promoción de sus nuevas canciones deslumbró con sus atuendos formales y llenos de estilo, pero ahora en las calles de Los Ángeles, acaparó las miradas con un atuendo casual y totalmente neón.

El look neón de Selena Gomez que se robó las miradas

La antigua actriz de Disney vistió un suéter amarillo brillante grande y ancho, con unas bermudas verde fosforescente. Su look neón lo complemento con unos zapatos negro, una chaqueta de cuero a juego y una cola de caballo.

Su maquillaje fue más convencional, los ojos maquillados en tonos oscuros y los labios rojo oscuro.

En las fotos salía junto a algunos amigos con cámaras desechables, tomando fotos por toda la ciudad.

Una vez más, Selena Gomez nos enseña a lucir hermosas tanto en un look formal como en uno casual para salir a caminar con tus amigas.

