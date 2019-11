Critican a Frida Sofía por sus "desplantes" en una entrega de premios

View this post on Instagram

YO AQUÍ PREOCUPADISIMA QUE NO ME VAYA A PICAR UNA 🐝 …jijiji 👑 aquí no se permiten insectos. #abranseperras #voycontodo #watchme Gracias por la oportunidad @premiodelaradio Styling @genaromaldo @jennyllano Dress @patricia_nascimento shoes @stuartweitzman #hair @alvaro_negrete make up @glambyanthonyduran @fridasofiamusic management @mediaconceptspr @canalestrellatv #fridasofia #alfombramorada #premioslaradio #purplecarpet #glamteam #fashionmode #mediaconceptspr