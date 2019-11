Así ha sido la complicada relación entre Vadhir Derbez y su hermano José Eduardo

View this post on Instagram

I am so happy over the @doramovie premiere in Mexico!! What an incredible day! @doramovie will be playing in Mexico theaters THIS FRIDAY 9/13 !!! #DoraYLaCiudadPerdida / La premiere de Dora en México estuvo encantaDORA 🤪. ¡Dora se estrena en cines en México este viernes 13 de sept!