La serie de Loki ya tiene sus primeros adelantos, y es demasiado emocionante

La serie de Loki

Definitivamente uno de los antihéroes preferidos del cine es Loki. Mucho tiene que ver con el increíble desempeño, talento y sensualidad de Tom Hiddleston a quien no podemos amar más.

Fue una gran tristeza no tenerlo más que unos segundos en la última película de Avengers. El personaje, con sus picantes comentarios, su moral muy flexible, y sus espasmos de ternura nos hizo falta.

Pero no todo es deprimente, ya que Disney nos ha prometido una serie de Loki con el mismo Hiddleston de protagonista. Esto es algo que emocionó al mundo entero.

Tenemos más detalles de la historia

La pregunta que más se ha repetido es si la serie tendrá una conexión directa con los filmes del Universo de Marvel. Las últimas dos películas dejaron un gran espacio para interpretaciones y dudas del destino de Loki.

Los mismos productores han despejado las dudas durante una entrevista para Bloomberg. Fue Kevin Feige –CEO de Marvel Studios y Director Creativo de Marvel– quien confirmó que habrá una relación directa con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ésta es una de las películas que conformaran la fase 4 de UCM, y se estrenará en el 2021. Los fans de este universo tendrán que invertir tiempo y dinero tanto en el cine como en su suscripción de Disney+.

