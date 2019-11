El sensual traje rojo escotado con el que Adamari Lopez se robó todas las miradas bailando bachata en 'Así se baila'

View this post on Instagram

¡BUEN DÍA FAMILIA!☀️¡Qué mejor manera de comenzar el día que con muchísimo baile!💃🏽❤️ Es que HOY comienza la competencia #AsíSeBaila 🔥👏🏼🤩 ¿A quién vas a apoyar? #UnNuevoDia #MasCercaDeTi