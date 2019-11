Lucero confiesa ser una gran admiradora de su ex esposo, Manuel Mijares

Lucero y Mijares son dos de las figuras más queridas del espectáculo. A finales de los 90s se convirtieron en una de las parejas favoritas y aunque terminaron separándose, ambos continúan teniendo gran éxito, además de que mantienen una buena relación.

Y es que más allá de las diferencias que los llevaron a separarse, Lucero y Mijares han tratado de cuidar su imagen, además de buscar el bienestar de sus hijos Lucerito y José Manuel. Recientemente la cantante hizo una confesión inesperada pues aseguró que incluso no descartaría realizar un dueto con el intérprete de "Baño de Mujeres" pues se declara una fiel fanática de su música.

Durante la presentación de su más reciente disco Sólo Me Faltabas Tú, Lucero respondió a quienes la cuestionaron sobre si volvería a cantar con Mijares, a lo que respondió que "no lo descarta".

A post shared by Bajoelbrillodeunlucero (@bajoelbrillodeunlucero) on Oct 13, 2019 at 11:16am PDT

La cantante reiteró que ante todo siempre está lo profesional por lo que asegura que el que estén divorciados no significa que no puedan compartir el escenario.

“El que nosotros ya no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto. No se ha dado en este momento pero estaría buenísimo…”, dijo la llamada "Novia de América".