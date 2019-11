Prepara un fin de semana relajado disfrutando estas series en Netflix

Ya se acerca el fin de semana y si eres de esas chicas a las que les gusta echarse en su sofá favorito, entrar a Netflix y disfrutar por horas de entretenimiento, entonces estas series son perfectas para ti:

Sex Education: Conoce a Otis Milburn: un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, videos y charlas demasiado abiertas sobre sexo, Otis es un reticente experto en el tema. Luego de que su particular situación sale a la luz en la escuela, Otis se da cuenta de que puede usar los conocimientos adquiridos para mejorar su estatus y no tiene mejor idea que abrir junto a Maeve, una chica ruda y lista, una clínica de terapia sexual clandestina para lidiar con los extraños y fascinantes problemas de sus compañeros. A través del análisis de la sexualidad adolescente, Otis descubre que a él también le vendría bien un poco de terapia.

The End of the F***ing World: Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica.

The Rain: El mundo como lo conocemos llegó a su fin. Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de la seguridad de su búnker y se encuentran con los despojos de la civilización. Pronto se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes y, juntos, se embarcan en una peligrosa travesía por la región en busca de una señal de vida.

Dark: Una saga familiar con un giro sobrenatural, se sitúa en un pueblo alemán, donde las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias. Esta historia, narrada en 10 episodios de una hora de duración, presenta un tinte sobrenatural, ya que lleva al espectador a la misma ciudad, pero en 1986.

Bodyguard: Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.

