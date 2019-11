Selena Gomez y Justin Bieber colaboran en una canción luego de su polémica ruptura

Los fanáticos de Selena Gomez y Justin Bieber acaban de recibir un regalo inesperado.

Un nuevo video mashup de la música de la famosa ex pareja se está volviendo viral, y necesitas escucharlo para creer lo bueno que es. Realizado por la cuenta de YouTube Andy Wu Musicland, el remix combina el éxito de Bieber de 2015 "Sorry" con el primer sencillo número 1 de Selena Gomez "Lose You To Love Me", que, por supuesto, se trata de su ruptura.

La canción comienza apilando las letras de Bieber sobre la melodía de Gomez. Como recordarán los fanáticos del recién casado, canta: "Tienes que irte y enojarte con toda mi honestidad / Sabes que lo intento, pero no lo hago demasiado bien con las disculpas / Espero no quedarme sin tiempo alguien podría llamar a un árbitro / Porque solo necesito una oportunidad más de perdón".

El verso se intensifica cuando aparece la letra de "Lose You To Love Me". "Vi las señales y las ignoré", canta Gomez. "De color rosa, todo distorsionado / Prendí fuego a mi propósito / Y lo dejé arder / Te bajaste con el dolor / Cuando no era tuyo".

Los 5 looks de Selena Gomez que prueban que regresó más fuerte que nunca La cantante se ha mostrado hermosa y con gran estilo ante los medios

Luego, los éxitos del coro interminablemente pegadizo de Bieber, que se hicieron aún más dramáticos por la poderosa melodía de la cantante de "Look At Her Now". La canción se vuelve aún más bop cuando se agrega el ritmo "Sorry" al segundo verso de Gomez, y la canción alcanza su punto máximo cuando se combinan los coros de ambas superestrellas.

Aunque la canción de Selena hace referencia a ella, fuera del romance con Bieber, incluso observando cómo siguió adelante con Hailey Bieber solo "dos meses" después de su separación, la combinación de ambos temas es grandiosa.

Te recomendamos en video