Así reaccionaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo a rumores de supuesta bisexualidad de José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez ha demostrado que sabe cómo enfrentar los rumores de la mejor manera, sin dejar que le afecten.

Y es que hace unas semanas se corrió el rumor sobre su supuesta bisexualidad, pero él lo ha tomado todo con humor, y recientemente reveló a la prensa cuál fue la reacción de sus padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Además, dejó muy claro que estos rumores no han afectado su vida ni su carrera, pues él está muy seguro de lo que es.

“Lo he tomado muy bien, de quien viene. A mí no me han afectado en nada los rumores, yo estaba de vacaciones muy a gusto. De mi oficina me mandaron las fotos. Para qué voy a demandar, ya sabemos cómo son. Yo estoy muy seguro de cómo estoy”, afirmó.