3 cosas que nos ha enseñado Kris Jenner sobre ser una mujer poderosa

Kris Jenner es sin duda pieza clave en el éxito mediático del clan Kardashian-Jenner. No solo ha sido una guía y una madre para sus hijas, sino también se ha convertido en su manager y la razón por la que tienen tantos negocios propios. Recientemente la Momager Kardashian cumplió 64 años, luciendo fabulosa y con una cuenta de banco multimillonaria.

No queda duda que Kris ha sido una visionaria que supo aprovechar la polémica y controversia que rodeaba a su familia para convertirlas en una gran fortuna. Estos son algunas de las lecciones que nos ha dejado sobre ser una mujer poderosa.

Conoce tus fortalezas

Kris tenía una vida aparentemente normal antes de unirse al ajetreo mediático, pero conocía sus puntos fuertes. Al estar cerca de la fama en sus primeros años, debido a que su esposo, Rob Kardashian, fue un importante abogado, Kris tuvo exposición al movimientos de las celebridades y lo que la gente realmente quería. Ella no luchó por el ser el centro de atención ella misma y, en muchos sentidos, todavía no lo hace. Ella sabe que su fuerza proviene de ser publicista y de tener una familia numerosa. A partir de ahí, desarrolló más habilidades, pero todo se desarrolló a partir de lo básico.

¿Qué podemos aprender de ella? Todos tenemos habilidades que hemos adquirido con los años de solo vivir. Evalúa en ti misma cuáles son esas habilidades y descubre cómo se aplican a lo que sea que estés haciendo. Si eres una gran escritora, descubre cómo quieres ejecutar esa habilidad y desarrollar otras a medida que maduras. Esto es especialmente importante si tienes un objetivo específico en mente. Si deseas comenzar tu propio negocio, por ejemplo, debes comenzar a exponerte a cómo funciona en el mundo. A veces, la mejor manera de hacerlo es usar las fortalezas que tienes para exponerte a las que quieres aprender y en qué quieres crecer.

Siempre ve tras lo que quieres

El segundo consejo es buscar siempre lo que quieres y aprovechar las oportunidades como lo hizo Kris con el lanzamiento de "Keeping Up With The Kardashians". Kris lanzó ese programa y ahora se ha convertido en algo de lo que esperas saber (lo hizo adictivo). Ella tuvo una idea y encontró el momento perfecto para tomar medidas hacia esa idea y estoy aquí para ello. Y olvídate de ser perezosa. Kris Jenner dijo literalmente en una conferencia que se despierta alrededor de las 5 a.m., planea literalmente todo, atiende sus citas y aún tiene tiempo para ejercitarse. No es que debas comenzar tus días así, pero es un hecho que las personas motivadas van más allá. Piensa ¿cuáles son tus tres cosas principales cada día y te apegas a ellas?

Todo es un negocio.

Para el consejo final, ella es una visionaria en todos los sentidos. Todo es negocio. No se trata solo de convertir toda tu vida en una plataforma de negocios, sino que tal vez comiences a buscar oportunidades donde quiera que vayas con lo que tienes alrededor. Conecta, no solo te sientes a ver Netflix y desear hacer algo. Ve a eventos y conoce gente nueva. No veas los fracasos como vergüenzas, sino como espacio para algo emocionante y nuevo.

