Carlos Rivera tiene un gran corazón y lo demostró con este gesto con su hermana al ganar La Academia

Carlos Rivera es uno de los mejores cantantes de México. A sus 33 años ha cosechado numerosos éxitos y conquistado cientos de escenarios, pero sus inicios no fueron nada fáciles.

Participó en el reality musical La Academia, competencia que ganó en 2004. Este show catapultó su carrera pero antes de ingresar, atravesó muchos problemas económicos.

"Antes de entrar a la Academia, nos pedían 5 pantalones y no sé qué… y no los tenía. Yo tenía un pantalón, el de deportes de la 'prepa' (…) Esos días fueron muy fuertes porque por un lado yo estaba con la enorme alegría porque había quedado (…)", contó en una entrevista con Alan Tacher y Maca Carriedo en Unicable.

"Luego me fui a Puebla, mi hermana estudiaba allí y le digo (…) me hace falta esto, ya se me acabó el dinero que tenía (…) y me dice vente, vamos a mi casa", relató el intérprete de 'Sería más fácil'.

El noble gesto de Carlos Rivera con su hermana

"Ten, es lo de la renta de este mes. Le pregunté ¿qué vas a hacer? Y me respondió 'yo nunca le he quedado mal a la dueña, tenlo' (…) es mi hermana mayor, me lleva tres años. Pude comprarme unos tenis que me hacían falta y otras cositas más", agregó.

Pero cuando triunfó en el reality, Carlos Rivera conmovió a su hermana Norma de una manera única: "Cuando gané La Academia lo primero que hice cuando me dieron el premio fue pagarle toda la carrera a mi hermana (…) compré el departamento que rentaba mi hermana en Puebla y le dije 'mientras vivas aquí, no pagarás renta nunca más"".

Esto demuestra que a pesar de todo el éxito obtenido en su carrera, Carlos siempre está pendiente de su familia y además, está agradecido por su apoyo incondicional.

