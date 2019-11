Selena Gomez aparece en la cama con un chico y los fanáticos enloquecen

Selena Gomez sorprendió a sus fanáticos con al aparecer en una fotografía abrazando a un chico en la cama. Luego del lanzamiento de su canción Lose You To Love Me, la cantante está en un excelente momento de su vida y muchos asumen que eso incluye a una nueva conquista.

Se trata de Benjamín Levin, quien es mejor conocido como Benny Blanco y en la imagen está junto a Selena con un gran disfraz de oso mientras Selena lo abraza en lo que parece el set de del videoclip "I Can't Get Enough", tema que grabó con Benny y J Balvin.

Selena publicó la foto en su cuenta de Instagram junto a la frase: "Extraño cuando @itsbennyblanco era un oso".

Selena Gomez dejó atrás su pasado con Justin Bieber

Con los nuevos lanzamientos musicales, la ex chica Disney dejó claro que su pasado quedó atrás y que se encuentra preparada para comenzar una nueva relación.

La cantante inspiró su dos últimos temas en lo que fue el final de su relación con Justin Bieber y aclaró que sirvieron para cerrar el ciclo que atravesó con el cantante de “Sorry”.

Justin y Selena tuvieron cerca de una década de relación en la que terminaron y volvieron constantemente, la última vez que se les vio juntos fue luego del trasplante de riñón al que tuvo que someterse Selena a causa de su lupus.

