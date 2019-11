Piropean al príncipe Harry en Japón y él respondió de la manera más sutil que está casado

View this post on Instagram

LINDO DE VIVER! Patrono na Seleção Inglesa de Rugby da Inglaterra o #principeHarry viajou ao #Japão para a final do Campeonato Mundial de #Rugby, este ano entre as seleções da #Inglaterra e da África do Sul, que venceu por 32 a 12. A imprensa britânica está brincando que Harry e Meghan Markle são pé frio, em referência a presença dele neste jogo e a Meghan na final dos campeonatos de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos de Tênis, onde ela foi torcer pela amiga Serena William que perdeu as duas finais. O #príncipeAlbert de Mônaco também estava no Japão para acompanhar a final e encontrou com Harry na Tribuna de Honra, ao lado do príncipe japonês #Akishino. Albert estava torcendo pela África do Sul, país onde nasceu sua esposa a #princesaCharlene. Mostrando #fairplay e espírito esportivo após o jogo Harry foi parabenizar a seleção africana pela vitória e a inglesa pela medalha de prata. Deslize para conferir as fotos! 📸Getty (Confira outros posts e marque aqui quem você acha que vai gostar do nosso perfil!) Follow @ColunadoCampelloOficial