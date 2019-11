Pepe Aguilar manifestó su orgullo por la interpretación de Ángela Aguilar del Himno Nacional Mexicano en Las Vegas

View this post on Instagram

Aquí los 3 “Aguilares” cantándole con mucho orgullo ! Muchas gracias a nuestro querido campeón mexicano Saul @canelo Alvarez por invitarnos a ser parte de su gran historia y por seguir brindando tantas emociones y alegrías a propios y extraños (Y seguir callando bocas) Muy orgullosos de ti hermano !! 👊🏼💥👊🏼💥👊🏼💥👊🏼🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 (En la foto Leonardo tenía 17 años, Ángela 16 y yo estoy muy contento ! 😎) #PuroMéxico #VivaMéxicoCa….britos #Canelo #RehaciendoLaHistoria 👏🏼👏🏼👏🏼