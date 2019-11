Integrante de BTS sufrió un accidente automovilístico en Seúl y fanáticos se alarman

El ARMY de BTS encendió sus alarmas luego de que empezara a circular un rumor que apuntaba que Jungkook había tenido un accidente automovilístico. Los fanáticos empezaron a mostrar su preocupación a través de las redes sociales.

BigHit Entertainment aclaró lo que realmente había ocurrido. El accidente realmente sí ocurrió hace algunos días en un barrio de Seún, cuando el artista iba manejando un Mercedes Benz.

Según lo relatado, el cantante cometió una infracción y provocó que su compañero Kookie se estrellara contra un taxi.

Los fanáticos tenían sus corazones rotos por el cambio de look.

Por suerte el accidente no resultó grave, aunque Jungkook y el otro conductor sí sufrieron algunas heridas, nada pasó a mayores.

Se desconocen los detalles de la infracción cometida y de cómo ocurrió el accidente, pero Jungkook admitió haber roto una ley de tránsito.

La empresa llegó a un acuerdo con la víctima del hecho y la situación fue solventada.

Jungkook no tuvo heridas, eso fue lo único que hizo que mis lágrimas no salieran. Deos, mi bebito chocó con otro auto por romper las reglas de tránsito, se imaginan que hubiera sido peor?? Yo me ahogo en lágrimas

