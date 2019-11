El majestuoso vestido dorado de Ángela Aguilar que la hizo lucir como toda una reina

View this post on Instagram

Así de orgulloso se mostró @pepeaguilar_oficial de su hija @angela_aguilar_ en su interpretación del himno nacional mexicano! . Has aprendido bien “pequeña saltamontes” 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 (el que entendió, entendió😎😎😎) Y. No se porqué TANTA gente cree que se tiene que olvidar el himno nacional. O sea como porqué ?? 😆😆😆 Y aunque entiendo que el sentimiento será porque alguno que otro colega ha tenido problemas en ese terreno :-También entiendo que si te concentras correctamente y haces TU TRABAJO, (ensayas y te enfocas) probablemente más veces que menos, saldrán muy bien las cosas. 👏🏼👏🏼👏🏼Bravo hija👏🏼👏🏼👏🏼 Y por supuesto MIL FELICITACIONES AL @canelo Por todo !! pero más por el IMPRESIONANTE RÉCORD ALCANZADO AYER !!! 4 categorías MISMO CAMPEÓN!!! 👊🏼🔥👊🏼 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #pepeaguilar #OrgulloMexicano #angelaaguilar #Canelo #VegasBaby