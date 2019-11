Esta fue la causa de la muerte de Walter Mercado

View this post on Instagram

El popular astrólogo Puertoriqueño Walter Mercado falleció la noche del sábado alrededor de las 21 horas en el Hospital Auxilio Mutuo, de San Juan, Puerto Rico, por una aparente falla renal. Tenía 87 años de edad. . . . . #puertoricansociety #PuertoRico🇵🇷 #waltermercado