Las declaraciones del príncipe William que hicieron llorar al príncipe Carlos

La nueva serie documental de ITV “Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall” ofrece una rara mirada a la vida del Príncipe Carlos, no solo como un miembro real de la realeza, sino también como un padre orgulloso.

Carlos cuenta que después de escuchar una conversación que William tuvo con Mervyn Keeling, un inquilino de Cornualles de segunda generación, fue abrumado por la emoción. "Lo vi y no podía creerlo. Me conmovió profundamente lo que dijo", dijo el príncipe en un clip del episodio, publicado por ITV.

¿Qué dijo exactamente William? Él y Keeling hablaron sobre la importancia de la familia en el proceso de sucesión. "Creo que es importante, Mervyn, sobre el ángulo familiar. Realmente lo hago", dice el duque de Cambridge en el clip. "Empecé a pensar en cómo heredaré el Ducado algún día y qué haré". William también señaló que tener hijos (comparte tres con Kate Middleton) ha influido en cómo piensa sobre el papel futuro.

"Francamente, me redujo a lágrimas. Realmente lo hizo", dijo el Príncipe Carlos en respuesta a la conversación. "Porque de repente pensé, bueno, solo escuchar eso de él hizo que los últimos 50 años valieran la pena".

Carlos demostró que está lleno de emociones.

