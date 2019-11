Jennifer Aniston sigue utilizando este vestido que se “robó” del set de Friends

Jennifer Aniston es una de las estrellas más queridas de Hollywood y muy recordada por su participación en Friends como la graciosa Rachel Green.

En una entrevista para el portal Bustle, Jennifer comentó sobre la influencia del estilo de Rachel y del programa en la cultura pop y una pieza de ropa en particular.

“He estado tratando de entender realmente por qué hay tanta fascinación por eso y siempre vuelvo a la misma teoría: no teníamos teléfonos. Me parece interesante que la gente se conecte a un programa sobre personas conectadas. Y comunicando. Y hablando. Y amistades. Y cuidarse el uno al otro. Y maternidad y paternidad y hermandad y hermandad mutua. Creo que fue un período de tiempo. Y algunos programas simplemente no tienen ese retraso. Pero no voy a cuestionarlo. Realmente creo que es divertido”.