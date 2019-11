Las fotos inéditas de Rob Kardashian en el cumpleaños de Kendall Jenner y disfrazado con Kris Jenner

Rob Kardashian es el hermano de las Kardashian-Jenner que siempre ha vivido ocultándose de las cámaras. Tan sólo estuvo un par de temporadas en el reality familiar 'Keeping up with The Kardashians' y tampoco muestra su vida en redes sociales como su familia.

Pero ahora reapareció en el cumpleaños de su hermana Kendall Jenner y se dejó fotografiar junto a ella y Kylie Jenner, quien compartió la foto en su Instagram, sorprendiendo a todos.

Las nuevas fotos de Rob Kardashian, con su mamá y sus hermanas

En esa fiesta también fue captado muy cercano a Stassie, la mejor amiga de Kylie Jenner.

Anteriormente Rob Kardashian había asistido al cumpleaños de Kim, pero no fue fotografiado en ese momento.

Durante la fiesta de Halloween, Rob también accedió a tomarse una foto con su mamá Kris Jenner, ambos disfrazados.

Parece que ahora Rob, de 32 años, está más abierto a mostrarse con su familia, después de un período en el anonimato.

Parte de esta actitud se debe a la polémica relación que tuvo con Blac Chyna, cuyas peleas y roces invadieron los medios de comunicación.

De esa relación nació su hija Dream, una de las niñas más tiernas del clan Kardashian-Jenner, junto con Stormi, True, Psalm y Chicago, los nietos más pequeños de Kris.

