Lanzan nuevo tráiler de The Witcher, la nueva serie de Netflix con Henry Cavill

Los fanáticos de la convención de Lucca Comics and Games en Lucca, Italia, disfrutaron del nuevo tráiler principal de la muy esperada nueva serie The Witcher el jueves 31 de octubre de 2019 durante un panel cuando la creadora Lauren Schmidt Hissrich dio a conocer las imágenes durante un panel de discusión con dos protagonistas del reparto Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri).

El avance también dio a los fanáticos la confirmación de que los ocho episodios de la serie se lanzan en Netflix a nivel mundial el 20 de diciembre del 2019.

Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, THE WITCHER es una historia épica sobre destino y familia. La anticipada serie original de Netflix se centra en el famoso cazador de monstruos, Geralt of Rivia, protagonizado por Henry Cavill. En el mundo de “El Continente”, los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Las mejores películas eróticas en Netflix para una noche íntima con tu pareja Netflix tiene varias opciones para disfrutar en una noche de pareja

Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League) encabeza el reparto de la saga The Witcher,interpretando el papel de Geralt of Rivia, acompañado de actores principales, Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) como Ciri. Otros talentos previamente anunciados incluyen a Jodhi May (Game of Thrones, Genius) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) como Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) como Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) como Sabrina, y Emma Appleton (The End of The F**king World) como Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) como Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) como Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) como Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) como Istredd, Maciej Musiał (1983) como Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) como Dara, y Anna Shaffer (Harry Potter) como Triss.

Te recomendamos en video