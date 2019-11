Kate Middleton está tratando de ayudar a Meghan Markle y detener la pelea entre Harry y William

Meghan Markle y el príncipe Harry lo han estado pasando mal últimamente, y a Meghan en particular le ha resultado difícil lidiar con la prensa negativa sin parar. Lo cual es algo que dejó muy claro en una desgarradora entrevista sobre cómo ella "no está bien". Y aunque nadie sabe realmente qué está pasando con la familia real, parece que Kate Middleton está haciendo todo lo posible para ayudar.

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.

The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF

— ITV News (@itvnews) October 18, 2019