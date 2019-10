Frida Sofía está dispuesta a dar el primer paso para hacer las paces con Alejandra Guzmán

Ver esta publicación en Instagram

Cabe mencionar que la joven ha sido víctima de muchas críticas de quienes aseguran que todo es un circo montado para llamar la atención y despegar su carrera por lo que no perdió oportunidad en aclarar que nada de lo que está ocurriendo es con la intención de tener publicidad.

“Nunca fue por publicidad es porque me tenía que desahogar y es como tú dices ya no le he mado malas vibras y no la quiero ver sufrir y sé que no es ella y yo la conozco, soy su única hija y yo sé perfectamente que no es ella, ella ahorita está debilitada por las personas que la rodean desgraciadamente pero, todos caen y la gente mala cae”

Frida se encuentra promocionando su segundo sencillo 'Nada es para tanto', con lo que ha demostrado que está hecha para el escenario y que no se cansará hasta conseguir un lugar propio e la música, fuera del nombre de su familia.

