Alessandra Rosaldo revela cómo se lleva con cada una de las ex de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son considerados como una de las parejas favoritas del espectáculo por sus trayectorias y la unión familiar que los caracteriza.

No es extraño que ambos se demuestren gran admiración y respecto en redes sociales sin embargo, en esta ocasión, el comediante dejó más que clara la devoción que tiene hacia la cantante, quien está festejando un año más de vida.

Sin embargo, el reciente viaje que realizaron para grabar el reality show 'De Viaje con los Derbez', despertó muchas interrogantes sobre la relación entre cada uno de los miembros.

A post shared by De Viaje Con Los Derbez (@deviajeconlosderbez_us) on Oct 25, 2019 at 4:51pm PDT

View this post on Instagram

Durante una entrevista para el programa Hoy, Alessandra fue cuestionada sobre qué hubiera pasado si las mamás de los hijos de Eugenio Derbez hubiesen sido invitadas al viaje.

Para sorpresa de todos, la vocalista de Sentidos opuestos respondió que sería una buena idea para hacer la segunda temporada del show. Cabe destacar que Alessandra ha tratado de llevar una relación cordial con ellas sin embargo no es recíproco.

“Yo creo que ellas serían las primeras en no aceptar. Es una situación complicada. He convivido con dos de las tres mamás, pero con la que más he convivido es con la mamá de Vadhir que incluso ha estado con nosotros en algunas navidades, no tengo ningún problema", dijo.

La cantante tiene una relación muy cercana a los hijos del comediante, especialmente con Aislinn pues ambas se apoyaron con sus respectivos embarazos y cuidados de sus hijas Aitana y Kailani.

“Con la mamá de Ais también he convivido menos y con Victoria no he tenido la oportunidad de convivir, nos hemos saludado, nos hemos visto, pero no he tenido la oportunidad de convivir, seguramente es encantadora”, expresó la también actriz.