Kevin Hart ofreció sus primeras palabras luego del accidente que casi le quita la vida

El comediante Kevin Hart dice que disminuyó la velocidad y vio la vida a través de una lente diferente después de un accidente automovilístico en septiembre que lo dejó con graves lesiones en la columna vertebral.

"Básicamente, te das cuenta de que no tienes el control. No importa cuánto creas que tienes el control, no tienes el control", dijo Hart en un video publicado en su Instagram que se abre con noticias televisadas del accidente del 1 de septiembre en Malibú, California. "Al final del día, todo puede terminar en un instante".

Hart, de 40 años, se sometió a una cirugía de espalda después del accidente que dejó su columna vertebral fracturada en tres lugares y su recién comprada Plymouth Barracuda de 1970 se destrozó.

El video de Hart lo muestra sometido a fisioterapia, mientras reflexiona sobre lo que se ha dado cuenta en los últimos dos meses.

"Lo juro, la vida es divertida porque algunas de las cosas más locas que te suceden terminan siendo lo que más necesitabas. Y en este caso, honestamente siento que Dios básicamente me dijo que me sentara", dijo. "Sabes, te estás moviendo demasiado rápido, estás haciendo demasiado, a veces no puedes ver las cosas que debes ver. Pero después de mi accidente, veo las cosas de manera diferente. Veo la vida en una nueva perspectiva".

Te recomendamos en video