Kate Middleton está 'esforzándose' para arreglar las cosas 'en privado' con Meghan y Harry, afirmó fuente

Después de varios desencuentros y distanciamientos entre Kate Middleton y el príncipe William y Meghan Markle y el príncipe Harry, parece que la duquesa de Cambridge quiere limar asperezas.

Kate Middleton 'está haciendo todo lo posible' para tratar de comunicarse con el príncipe Harry y Meghan Markle después de su emotivo documental, afirma un experto real.

Según los informes, duquesa de Cambridge, de 37 años, se sintió conmovida por la nueva madre, de 38 años, quien admitió que "no estaba bien" en el programa de ITV Meghan and Harry: An African Journey.

Kate Middleton busca unir a la familia de nuevo

La madre de tres hijos quiere "arreglar las cosas en privado" después de que Harry, de 35 años, se negó a descartar los informes de una grieta con su hermano, el príncipe William, en lugar de decir que están en "caminos diferentes" y que tienen "buenos días y días malos'.

En declaraciones al Express, el autor y ex corresponsal real Phil Dampier dijo: "Detrás de escena me dijeron que Kate está haciendo todo lo posible para unir a todos y ayudar a Meghan".

Durante una entrevista individual en el documental, Meghan Markle, madre de Archie de 5 meses, admitió sentirse vulnerable.

"Me han dicho que se ha comunicado con Meghan y le ha hablado por teléfono. Kate siente pena por ella y sabe que Meghan está luchando", aseguró la fuente.

Meghan dijo: "Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo y esa es la parte que es realmente difícil de conciliar".

En el documental, emitido a principios de este mes, el duque de Sussex reconoció la profundización de las tensiones entre él y William luego de meses de especulaciones sobre el estado de la relación de los hermanos.

Los asistentes del palacio habían negado repetidamente los informes de una grieta entre los Sussex y los Cambridges, que una vez habían sido defendidos como los "Fab Four" de la familia real.

Pero a pesar de sus caminos diferentes, Harry aseguró que siempre estará para su hermano. "Pero mira, somos hermanos, siempre seremos hermanos. Ciertamente, estamos en diferentes caminos en este momento, pero siempre estaré allí para él y, como sé, él siempre estará allí para mí".

