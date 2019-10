Faloon Larraguibel en picada contra los destrozos: "¡Se desvió el sentido de esta lucha!"

Desde que estalló la crisis en Chile, varios rostros se han volcado a las redes sociales para entregar su opinión al respecto. Algunos han apoyado el movimiento social plenamente, pero otros han sido claros en señalar que si bien están de acuerdo con las demandas, no aprueban los destrozos y saqueos. Una de ellas es la ex chica Yingo Faloon Larraguibel, quien compartió un sentido descargo en Instagram.

A través de sus historias, comentó que se ha perdido el sentido de las manifestaciones y aseguró que los únicos beneficiados son los delincuentes. "¡Esto ya es un aprovechamiento de la situación! ¡Siguen los destrozos! ¡Se desvió completamente el real sentido de esta lucha! Los únicos beneficiados con todo esto son los delincuentes que tienen chipe libre para andar robado y destrozando lo que se les ocurra. ¡Flaites de mierda! #lopenseylodije", dijo.

Al parecer, sus palabras no fueron muy bien recibidas por los usuarios de la red social. Y es que minutos más tarde volvió a compartir un mensaje indicando que tendría que bloquear a algunas personas por criticar su opinión. "La digo porque quiero, porque lo siento! Y para todos los que me dicen que no vea TV. Todo lo que he visto es porque mucha gente me lo envía directo! También vi la hermosa marcha que se realizó pacíficamente, pero después de eso que pasa? Hay saqueos y destrozos porque los delincuentes se aprovechan de esa situación!", escribió.

Amaro Gómez-Pablos se vuelve viral con explicación sobre la crisis social en Chile El periodista resumió todo lo que ha sucedido aludiendo al sistema neoliberal

También aclaró que si bien está fuera de Chile, no deja de estar afectada por la situación del país. "Sí puedo opinar porque soy chilena y me da mucha pena ver a mi país así. Yo también quiero un país más justo. Todos lo queremos. ¡Por nuestros padres, abuelos, hijos!, ¿pero destruyéndolo?, creo que no", sostuvo.

Finalmente, Faloon Larraguibel hizo un llamado a no convertir al país en un lugar lleno de odio "que si dices algo y el resto no piensa igual que tú, ok, está bien, da tu punto de vista y se debate y aprendes a tolerar". "Y bueno, lo volveré a decir: estoy totalmente a favor de nuestro pueblo, porque todo pueblo tiene derecho a manifestarse y defender lo que corresponde. Todo mi apoyo para las personas que sí protestan por un motivo claro. Recuerda que ser partícipe de actos vandálicos y de violencia te resta razón por lo que estás luchando y exigiendo", cerró.

Este fue su mensaje:

Tuiteros se lanzan contra Viñuela por comentario sobre departamentos con un solo baño Su comentario generó críticas

Te recomendamos: