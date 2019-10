Érika Zaba comparte la cuenta regresiva para recibir a su bebé

Érika Zaba ha comenzado la cuenta regresiva para recibir a su bebé y los fans están más que emocionados por conocer al pequeño 'Baby Darling', como le llaman de cariño.

A través de sus redes sociales, 'La Güera' ha compartido con sus seguidores su experiencia, desde el proceso médico al que se sometió para poder concebir, hasta los antojos y malestares que ha tenido. Zaba tse ha convertido en la consentida de los fans pues los ha involucrado al pedirles consejos y nombres para su bebé.

Eso sí, la cantante compartió que al parecer su hijo llegará después de lo planeado, pues el embarazo ya ha superado las 39 semanas.

"Hoy no hay conteo hacia abajo . Todos creíamos que se adelantaría un poco por ser madre primeriza pero no . Al parecer se está haciendo del rogar y no nacerá en la semana 39 que es esta semana . Yo acá lo espero cuando el quiera 💙 😊🤰pero que bárbaro , si supiera cómo nos tiene 🙈", escribió Zaba.