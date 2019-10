"¡Porque te quedaste callado!": Eduardo Fuentes explota por comentario de Francisco Vidal

Una tensa discusión fue la que se dio durante el programa Mentiras Verdaderas, de La Red, cuando Eduardo Fuentes increpó a Francisco Vidal por la explicación sobre su rol como ministro en el Gobierno de Michelle Bachelet.

Mientras se aproximaban a cambiar de tema, el periodista guardó silencio y retomó las palabras del profesor de historia, quien anteriormente había comentado que durante el mandato de la presidenta, varios ministros prefirieron quedarse callados ante las decisiones de la mandataria para evitar conflictos. Al parecer, la situación también se habría repetido en otros periodos, y por esta razón habían proyectos que no se realizaban.

"Hablemos del rol de los privados. Perdón Francisco, es que yo encuentro que ese tipo de respuestas nos duelen como un dedo metido en el hoyo (sic)", dijo Eduardo Fuentes. "¿Cuál de todas?", preguntó Vidal, a lo que el periodista contestó: "La que acabas de dar ¡Porque te quedaste callado! Por qué no lo hablaron, por qué no lo discutieron".

"Cuando te quedas callado es para no entrar en un conflicto con la presidenta poh' hombre", insistió Francisco Vidal. "Es que el conflicto al final se lo transmitieron a la gente. Ahora estamos todos con el agua hasta acá porque ustedes se quedaron callados", continuó el periodista, a lo que el político respondió: "¡es que la presidenta Bachelet optó por esa línea!".

"Entonces no había un compromiso real con lo que están prometiendo. Porque si dicen que vamos a crecer con igualdad, pero resulta que adentro tienes alguien que te está diciendo que no… Si yo prometí eso, tú y tú para afuera. Si Piñera dice 'tiempos mejores' y los ministros no lo están logrando, sino que nos lleva a lo de hace una semana, todos los que sean necesarios para afuera", expresó el conductor de Mentiras Verdaderas.

"Mira, no me quiero quedar pegado en eso, pero es parte del problema cuántas veces se quedaron callados. Cuántas veces no hicieron lo que su corazón les decía qué había que hacer", agregó. "Porque no se puede, hombre por Dios", aclaró Vidal. "¡Pero cómo no se va a poder siempre! Nunca se puede. Ahora sí se pudo. No se podía bajar el metro y sí se pudo. Me dicen que no se puede bajar el pasaje del metro y sí se pudo", cerró Eduardo Fuentes.

