Bessy Gallardo enfrenta a Monserrat Álvarez y provoca tensión en estudio de "Contigo en la Mañana"

Este miércoles, se vivió un tenso momento en el programa Contigo en la Mañana, de Chilevisión, cuando la invitada Bessy Gallardo increpó a la periodista Monserrat Álvarez durante una conversación sobre la situación actual del país.

El hecho se produjo cuando la comunicadora citó una declaración de la estudiante de derecho, mientras hablaba con Osvaldo Andrade. "La democracia de hoy no es representativa. Sí es una democracia, pero en el papel. Hoy los que realmente ejercen la democracia son las organizaciones de la sociedad civil, las que sí trabajan para el pueblo", había dicho Gallardo.

Luego, Monserrat Álvarez le preguntó al político por los jóvenes que no creen que haya democracia en Chile. El abogado señaló que no estaba de acuerdo con esa postura, remarcando que él vivió en dictadura. En ese instante, la periodista citó las palabras de Bessy Gallardo.

"Bessy, de alguna manera, dice que la democracia de ahora no es democracia", señaló, provocando la molestia de la invitada. "Yo no estoy diciendo eso, no pongas palabras en mi boca", contestó de manera tajante.

La periodista permaneció en silencio y dejó que Osvaldo Andrade entregara su opinión, pero cuando terminó de hablar, se dirigió a la estudiante de derecho. "Bessy, tú me dijiste que esto no es una democracia representativa, yo no puse palabras en tu boca. Por eso le pregunté a Osvaldo y dijo que no estaba de acuerdo contigo", aclaró.

