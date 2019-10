Kourtney Kardashian es duramente criticada por el aspecto de su hijo Reign Disick

Kourtney Kardashian no tiene tiempo para los que solo deja odio en las redes sociales.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians puso a un seguidor de Instagram en su lugar después de que el crítico hizo un comentario sobre el cabello de Reign Disick.

El drama comenzó después de que la fundadora de Poosh compartiera algunas fotos del fin de semana de su familia en Santa Ynez, California, el domingo. Las preciosas fotos mostraban a Reign sentado al lado de un caballo, jugando en la tierra y montando un tractor. También hubo varias instantáneas dulces de la hija de Kourtney, Penélope Disick.

Después de ver las fotos, un seguidor escribió que Kourtney "realmente necesita cortarle el pelo a su hijo". Sin embargo, la estrella de reality no perdió el tiempo poniendo al troll en su lugar.

"Realmente no debes preocuparte por los niños que no son tuyos", respondió Kourtney en la sección de comentarios. "Es un niño feliz".

Selena Gómez presume sus curvas en faja skims de Kim Kardashian La cantante publicó la imagen en sus historias de instagram.

Aún así, Kourtney recibió mucha positividad de sus amigos famosos, incluida Bella Hadid. "Esto me hizo muy feliz", escribió la modelo debajo de la foto. Su hijo se veía muy feliz y eso es lo que les gustó a sus millones de seguidores.

Te recomendamos en video