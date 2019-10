Hijo de Donald Trump elogía el nuevo álbum de Kanye West

Después de numerosos retrasos y aplazamientos, Kanye West finalmente lanzó su último álbum, Jesus Is King, el pasado viernes. El proyecto inspirado en el evangelio se encontró con una recepción en gran parte tibia, pero Kanye puede contar con al menos un fan: el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr.

Adjuntando una foto de la carátula del álbum Jesus Is King, Trump tuiteó el lunes por la noche: “Kanye West está descifrando el código cultural. El nuevo álbum de @kanyewest #JesusIsKing es el epítome de la creatividad intrépida y las ideas "peligrosas, no aprobadas". Los izquierdistas siempre intentan silenciar a los que dicen la verdad. Están librando una guerra contra nuestra familia y cultura. Kanye es un pionero".

Kanye West is cracking the culture code.@kanyewest’s new album #JesusIsKing is the epitome of fearless creativity and “dangerous, unapproved” ideas.

Leftists always try to silence those who are speaking truth. They’re waging a war on our family and culture.

Kanye is a pioneer pic.twitter.com/EmPgLqgGZJ

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 29, 2019