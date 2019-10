Tonka Tomicic protagoniza tenso encontrón con José Miguel Insulza por sus sueldos en "Bienvenidos"

Este lunes, la animadora Tonka Tomicic y el senador del PS José Miguel Insulza se enfrentaron en el matinal Bienvenidos, de Canal 13. Todo ocurrió cuando hablaron sobre los sueldos de los parlamentarios, momento en que el político interpeló a la comunicadora por sus pagos.

"Yo creo que les debería dar vergüenza porque, no sé si esa es la emoción…", dijo la animadora antes de ser interrumpida por José Miguel Insulza. "¿Por qué? Yo no le he preguntado cuánto gana usted Tonka, y a usted no le da vergüenza. Con todo respeto", señaló este último.

"No, pero yo no le estoy diciendo que les podría dar vergüenza por lo que ganan, sino por lo que dejaron de hacer. Son servidores públicos", continuó la animadora. Sin embargo, el político volvió a interrumpir, diciendo: "yo creo que este país, con todo lo que ha pasado, es mucho mejor que 30 años atrás".

"Y quiero decirle que también me siento bien orgullosa porque creo que, de alguna manera (…) tengo bastante conciencia social. Tampoco me interesa darle un listado de lo que yo hago socialmente. Se lo puedo dar en privado", siguió Tonka Tomicic. "Yo no tengo por qué darle cuenta de mi vida tampoco", contestó José Miguel Insulza.

"Usted me interpeló. Porque no me interesa contárselo a todo Chile. Pero yo me siento muy tranquila", se defendió la animadora, a quien el político respondió: "yo también, pero no es un problema de mi tranquilidad, sino lo que pasa en el país. Discutamos eso".

En ese momento, la comunicadora reaccionó con inquietud y aclaró: "yo no le hice la crítica por el dinero que ganaban los parlamentarios, que lo pagan todos los chilenos. Le dije si no le avergonzaba por todo lo que no hicieron".

Revisa el momento a continuación:

Contexto: sueldo de parlamentarios Posted by Televisivamente on Monday, October 28, 2019

