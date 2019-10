No sirvieron sus caras bonitas: Elizabeth Loaiza y Katerin Peláez se quemaron en elecciones

View this post on Instagram

LA ÚNICA FORMA DE VER CAMBIOS DIFERENTES, ES ELIGIENDO GENTE DIFERENTE!💪🏼 El SER una buena persona no se deduce por los estudios que tenga. El SER buena persona va más allá, de lo que un título puede generarle a uno. Conozco muchos estudiados, que no tienen humanidad, Pero conOzco muchos más sin estudios, que su ideología de vida está en el SERVIR!! Dame la oportunidad de ayudar a cambiar nuestro mundo 🌍… ASÍ (alianza social independiente) #2 ✌🏼 soy la numero 2, tú ya sabes cómo votar? #katerinpelaezp #necesitamosmasmujeresqueamenloquehacen