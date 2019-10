Jimin de BTS tiene un nuevo color de cabello y las Army enloquecen por completo

Una cosa es cierta: a los chicos de BTS les encanta jugar con su look y así mantener a sus fanáticas atentas con los cambios. Ahora fue el turno de Jimin quien, durante un concierto de la agrupación en Corea, con su gira Love Yourself: Speak Yourself, dejó ver su nuevo color de pelo.

Jimin con el cabello gris, con ese atuendo cantando ‘Fake Love’ ES SINÓNIMO DE MI MUERTE LPM@BTS_twt pic.twitter.com/sIW74utSa6 — Minchu ; 📌 Bon Voyage (@minsugacheonye) October 26, 2019

Una cabellera platina fue el delirio de las Army, quienes al verlo de inmediato viralizaron las fotografías de su ídolo por las redes sociales, demostrando que quedaron totalmente enamoradas del nuevo Jimin.

De inmediato se hizo tendencia en Twitter en varios países (obvio, es BTS). Las etiquetas utilizadas para compartir las fotos y los halagos fueron: #Jimin, #JIMINSHAIR, #Jimin y otras que no resultaron tan populares.

Jimin con el cabello gris ha regresado para enamorar a todo el mundo LPM ES QUE LPM ES DEMASIADO HERMOSO WIDNSKKS LO AMO@BTS_twt pic.twitter.com/wCVSsag9EY — Minchu ; 📌 Bon Voyage (@minsugacheonye) October 26, 2019

Desde Singapur, Egipto y Suiza hasta Puerto Rico, el cabello platinado de Jimin fue un éxito total entre las seguidoras de BTS, quienes al parecer son las tuiterás más rápidas de toda la red social ya que si algún miembro de la agrupación tan solo respira, a los segundos se convierte en tendencia mundial.

Sin dudas, Jimin se ve increíble con ese color de cabello y encaja a la perfección con los demás miembros de BTS, quienes no tienen miedo a la hora de jugar con su look.

