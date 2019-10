Taylor Swift no pudo contener las lágrimas con "Lose You To Love Me" de Selena Gomez

Selena Gomez y Taylor Swift son las mejores amigas desde hace años y en una nueva entrevista con Zane Lowe en su programa de radio en vivo de Apple, New Music with Zane Lowe , Selena reveló que fue sincera al compartir sus nuevas canciones con Taylor.

"Taylor es increíble", dijo Selena con lágrimas en los ojos, emocionada mientras reflexionaba sobre su amistad con la cantante de "You Need To Calm Down".

El peinado de Selena Gomez en su nuevo vídeo que puedes llevar a las fiestas de fin de año Perfecto para cualquier look

“Ella estaba frustrada cuando yo estaba frustrada, ella estaba triste cuando yo estaba triste; ella y mis amigos estaban a mi lado. Cuando me vieron con tanto dolor, nunca dejaron de amarme. Le toqué la canción con su mamá y su papá, y su mamá y Taylor comenzaron a llorar. Lo primero que me dijeron fue: 'Estamos muy contentos de que estés aquí".

Taylor Swift fue de las primera personas que escuchó los nuevos temas de Selena Gomez

"#LYTLM es lo mejor que Selena ha hecho. Ella me mostró el video y estoy muy orgullosa. La he visto pasar por muchas cosas en su vida y yo tenía un asiento en primera fila. Ella es una gran revelación porque ahora está en su mejor momento.” – Taylor Swift sobre Selena Gomez. pic.twitter.com/IvrksGRrs1 — Selena Gomez México (@SelenaNationMX) October 25, 2019

Selena también reveló más información sobre su próximo álbum, así como el momento y el proceso para lanzar su nueva música al público.

"Creo que las dos primeras canciones fueron importantes para mi tipo de lanzamiento, y el resto es mucho donde estoy y como quiera que se vea", dijo.

A principios de esta semana, Selena lanzó dos canciones nuevas, "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now" y aunque no hay una fecha de lanzamiento establecida para su nuevo álbum, Selena bromeó con información nueva sobre lo que los fans podrían esperar.

Selena Gómez da una lección de cómo superar una decepción amorosa y salir fortalecida en explosivo tema ‘Look At Her Now’ Selena lanza un nuevo tema en el que explica cómo superó un amor fallido.

"Estas son solo las dos primeras canciones y creo firmemente que he guardado lo mejor para el final", compartió.

“Una de mis canciones favoritas es sobre vulnerabilidad y ese es un tema que realmente me entusiasma. No puedo esperar a que la gente lo escuche. Me pregunto qué van a sentir y pensar", reveló la cantante.

Te mostramos en video: