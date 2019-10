Kanye West retrasa el lanzamiento de su álbum y sus fans enfurecen

¿Alguna vez podremos escuchar "Jesus is king"? Esa es la pregunta que los fanáticos hacen el viernes, horas después de que Kanye West anunciara que su próximo noveno álbum estaría disponible a la medianoche, solo para retrasar el lanzamiento una vez más en las primeras horas de la mañana.

"A mis admiradores, gracias por ser leales y pacientes", escribió Kanye West durante la noche. "Estamos arreglando específicamente mezclas en 'Todo lo que necesitamos', 'Sigue a Dios' y 'Agua'. ¡No vamos a dormir hasta que este álbum salga!".

"We not going to sleep until this album is out!"

Cuando el lanzamiento del álbum nunca llegó, la gente en Twitter intervino con memes de West durmiendo y bromeando sobre la larga historia de demoras del rapero. Kim Kardashian-West anunció por primera vez en agosto que el disco saldría el mes pasado.

Me waking up thinking that Kanye would actually release his album when he said he would. #JesusIsKing pic.twitter.com/iyGXVqNEls

— Alexander (@alexgt) October 25, 2019