Hijo de Rigeo hace crudo dibujo sobre la crisis en Chile y genera preocupación en redes sociales

Con gran inquietud, el cantante Rigeo compartió el dibujo que hizo su hijo de 9 años sobre la crisis que atraviesa el país. El menor dibujó a cuatro personas en medio de una ciudad en la que incluso aparece un auto en llamas. "Chile, solo Dios está contigo", fue el mensaje que escribió, y que su padre compartió en Instagram.

El músico, conocido por su participación en el extinto programa juvenil Mekano, dio a conocer la creación del menor lanzando un duro cuestionamiento en torno al rol de los padres ante la compleja situación que se vive en Chile.

"Mi hijo de 9 años me dibuja esto… 'Chile solo Dios está contigo'. Un llamado a la paz. Sale Dios tomando del brazo a un soldado. El dibuja, yo comparto. ¿Ahora quien se hace cargo de nuestros niños?, ¿quién asume esto? Porque como padres qué hacemos, ¿apagamos la tele, sacamos las redes, el internet, sacamos todo y los mantenemos en la ignorancia así como muchos se criaron?", escribió junto a la imagen.

"Prefiero que mi hijo piense que Dios es justo y que él es amor, a decirle que nada está pasando afuera Porque afuera lo espera en pocos años más, cuando tenga que salir a tomar metro, a estudiar y a trabajar por su futuro", agregó.

La publicación acumuló más del mil me gusta y un centenar de comentarios. Varios de los usuarios solidarizaron con su preocupación como padre. "Vivo en la zona de conflicto, me es imposible ocultar la realidad a mi hija (8 años). Todas las ventanas dan hacia la calle, cinco días de enfrentamientos, gritos, disparos y más. Palabras simples, pero siempre con la verdad a nuestros hijos. La fe es muy importante en estos momentos", comentó una seguidora.

Sin embargo, hubo otros que se mostraron reacios a la idea de mostrar la realidad tal cual es, debido a que puede tener consecuencias negativas en los niños. "Trata de que no vea tv y no los escuche hablar a ustedes !!! Eso más habla mal del control de los padres que lo que todos ya sabíamos que ocurre, pero adultos con criterio", dijo una persona. "Es innecesario que tu hijo vea esas imágenes, debemos cuidarlos no asustarlos. Saludos", señaló otra.

