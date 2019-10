Creador de 'Friends' reveló que Brad Pitt temía actuar en la serie al lado de Jennifer Aniston

Brad Pitt recibió una nominación al Emmy por su aparición como invitado en Friends en 2001, pero resulta que en realidad tenía algunas reservas sobre aceptar el papel junto a Jennifer Aniston, con quien estaba casado en ese momento.

Friends ha tenido docenas de estrellas invitadas notables, pero uno de los más comentados de todos los tiempos es Brad Pitt, quien protagonizó el episodio nueve de la temporada ocho, The One With The Rumor. En ese momento, Brad estaba casado con Jennifer Aniston, por lo que los fanáticos estaban encantados de verlos en el programa juntos, a pesar de que sus personajes (Jen interpretó a Rachel Green) no se llevaban bien. Brad interpretó a Will Colbert, un viejo amigo de la escuela secundaria de Ross (David Scwhimmer) y Monica (Courteney Cox), quien ayudó a formar el club de admiradores Odio a Rachel.

Sin embargo, casi no tomó el papel. "Creo que [hubo] un poco [de vacilación]", dijo el creador del programa, David Crane, al portal HollywoodLife. "Solo porque nunca había hecho televisión frente a una audiencia, y es un conjunto de habilidades muy específicas. Creo que probablemente sea un poco intimidante si no lo has hecho antes".

David también admitió que Brad fue una de las únicas estrellas invitadas en el programa que el equipo "realmente persiguió" por el papel que interpretó. "Obviamente, dependía de él, y dependía de [Jennifer], y fue una gran pieza de casting", reveló. "Cuando dijo que sí, estábamos encantados".

