Evelyn Matthei pide cambio "profundo" en el gabinete: "Tiene que ser gente con más calle"

Este viernes, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei fue invitada al programa Mesa Central, de Canal 13, en donde participó de un debate en torno a las opciones para salir de la crisis social que afecta al país.

En medio de la discusión, la militante de la UDI pidió un cambio de gabinete. "Tiene que ser un cambio muy profundo… por lo menos ocho (ministros). Tú no puedes cambiar con la misma gente. Es decir ‘este había sido nuestro enfoque hasta ahora, y este es nuestro nuevo enfoque’", dijo en un comienzo.

En este contexto, agregó que es necesario dar un rotundo giro al escoger a los secretarios de Estado. "Tiene que ser gente que venga de la clase media, que ojalá se haya educado en educación pública, que no sean todos de la Universidad Católica o de la Chile, que no veraneen en Zapallar o en Pucón, gente que ojalá haya nacido en provincia. En el fondo es gente con mucho más calle", señaló Evelyn Matthei, descartando la posibilidad de volver a ser ministra. "No lo quisiera. Yo de verdad nunca he estado tan contenta como siendo alcaldesa. Segundo, yo no creo que le convenga al Presidente", aclaró.

También se refirió a las desafortunadas frases de algunos ministros, que han provocado molestia en la población. "Con una persona que nunca le ha costado llegar a fin de mes, que nunca ha pelado el ajo, no se dan cuenta de las cosas que hieren, y han habido muchas frases hirientes", sostuvo.

Sus palabras fueron destacadas por los televidentes, quienes reaccionaron a través de Twitter. Los comentarios más repetidos se cuadraron con su idea de cambiar el gabinete y destacaron su propuesta de sacar a 8 ministros.

Revisa algunas reacciones a continuación:

Oye Evelyn Matthei está más progre que el FA — Francisco Ortega (@efeortega) October 25, 2019

En Mesa Central Evelyn Matthei dice que se opuso todo lo que pudo a que sacaran a los militares a la calle. También dijo que se deberían ir, al menos, 8 ministros. O sea se había conversado el tema! — copiapina (@chichiquitral) October 25, 2019

Tremendo aporte en mesa central Alcaldesa Matthei, la felicito por la objetividad y claridad — Claudio Salgado (@Compadrulo) October 25, 2019

Oye estoy negra con ciertos personajes de derecha. La Matthei las tiene claritas, igual que el Ossandón. Foerte https://t.co/kQQknGjTys — Andrea Contador (@AndreaContador) October 25, 2019

Me vuelvo a desmayar. Primero la Argandoña y ahora la Matthei diciendo cosas cuerdas. — Nataly Tapia (@TomoeDahlia) October 25, 2019

No podría estar más de acuerdo con la Evelyn (Matthei), yo también sacaría A LO MENOS 8 ministros. El primero de ellos sería Chadwick. — María Paz Ilharreguy (@mapilharreguy) October 25, 2019

