Doctora Cordero repasa a la diputada Camila Flores: "Es una exhibicionista"

El incidente ocurrido el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, generó una serie de reacciones en la ciudadanía y también en el mundo del espectáculo chileno. Una de las últimas en referirse al tema, fue la psiquiatra conocida como doctora Cordero, quien repasó a la diputada Camila Flores durante su programa Sentido Común, de radio El Conquistador.

"Estoy acongojada, no sé dónde irá a parar esto, ese es el susto que me da. Pero me conforta que todo está tendiendo a normalizarse", dijo, refiriéndose a las manifestaciones que se han registrado en el país durante la última semana.

También habló sobre el saqueo que sufrió el Hotel Principado de Asturias. "Me alegré mucho de ver hoy a la alcaldesa de Providencia. Ayudando a limpiar a su personal ese hotel tan simpático que hay en calle Bustamante. Y contrastar la actitud de la alcaldesa Matthei con la actitud de esa diputada Flores", señaló, abordando a la diputada.

"Es una exhibicionista, esa es la que levanta el cogote para salir en la foto. ¿Tirando papeles en la alfombra del Congreso?", comentó, criticando la actitud de la parlamentaria en la Cámara de Diputados. Por su parte, Eduardo Fuentes, calificó lo ocurrido como un acto vergonzoso.

"Fue vergonzoso desde el Frente Amplio, lo que hicieron de encarar al ministro (Mañalich), y también rompiendo los papeles, generando un clima de más violencia cuando hay un país que pide que agachen el moño y trabajen para sacar adelante las propuestas que se están haciendo. Demuestren que están a la altura de la situación", dijo el periodista.

"Sean humildes, hagan lo que tienen que hacer", agregó la doctora Cordero a modo de cierre.

